Врачи Педиатрического университета борются за жизнь мальчика, раненного в живот осколком стекла

Несчастный случай произошел дома во время игры Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета ведут борьбу за жизнь 10-летнего мальчика, получившего тяжелое ранение в результате несчастного случая дома.
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