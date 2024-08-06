Царьград выяснил, что пишут о возмездии для Томаса Джолли и при чём тут удар молнии.Парижская прокуратура сообщила в пятницу о начале расследования по делу о разжигании ненависти после того, как художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр Томас Джолли подал жалобу на угрозы убийством.