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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Худрука церемонии открытия Олимпиады в Париже настигла двойная кара.

Худрука церемонии открытия Олимпиады в Париже настигла двойная кара.

Царьград выяснил, что пишут о возмездии для Томаса Джолли и при чём тут удар молнии.Парижская прокуратура сообщила в пятницу о начале расследования по делу о разжигании ненависти после того, как художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр Томас Джолли подал жалобу на угрозы убийством.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ В общем, скажем так: некоторое  французское &quot;левое меньшинство&quot; решило таки выпендриться на открытии Олимпиады, а получился у них &quot;балаган&quot;.  Видимо это всё на что была готова Франция... Интересно, что будет на закрытии Олимпиады?...
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