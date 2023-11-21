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Ни в п***у, ни в Красную Армию! 🚩

Ни в п***у, ни в Красную Армию! 🚩

Сейчас этот фразеологизм не так часто употребляется, но люди постарше его наверняка хорошо помнят. Используется в качестве определения, скорее уничижительного, в отношении предмета или человека, который бестолковый/, ни для чего не годится.

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