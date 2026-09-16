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Тодд Боули объявил об уходе из «Челси»

«Челси» на официальном сайте объявил, что дочерние компании Clearlake Capital Group (Clearlake) приобретут долю Тодда Боэли и Марка Уолтера, а также полный контроль над клубом.

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