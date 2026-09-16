Тодд Боули объявил об уходе из «Челси»

«Челси» на официальном сайте объявил, что дочерние компании Clearlake Capital Group (Clearlake) приобретут долю Тодда Боэли и Марка Уолтера, а также полный контроль над клубом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым