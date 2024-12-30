ВС России нанесли удар по Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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