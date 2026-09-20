39 млрд грн перенесли на декабрь: что будет с защитой энергетики и подготовкой Украины к зиме 2026–2027

Украина входит в осенний период с формально высоким уровнем готовности жилищного фонда к отопительному сезону, однако одновременно возник новый вопрос: часть запланированных капитальных расходов на защиту энергетики, строительство укрытий и другие инфраструктурные проекты была перенесена на декабрь.