39 млрд грн перенесли на декабрь: что будет с защитой энергетики и подготовкой Украины к зиме 2026–2027

Украина входит в осенний период с формально высоким уровнем готовности жилищного фонда к отопительному сезону, однако одновременно возник новый вопрос: часть запланированных капитальных расходов на защиту энергетики, строительство укрытий и другие инфраструктурные проекты была перенесена на декабрь.
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