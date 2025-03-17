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Царьград

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Штраф за несообщение в военкомат об изменении адреса увеличат до 20 тыс. рублей

Штраф за несообщение в военкомат об изменении адреса увеличат до 20 тыс. рублей

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о повышении штрафа за несообщение в военкомат о переезде до 20 тыс.

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