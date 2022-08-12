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В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России при содействии Общественного совета провели урок физкультуры на открытой спортивной площадке детского лагеря имени Гагарина в Барнауле.

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