В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России при содействии Общественного совета провели урок физкультуры на открытой спортивной площадке детского лагеря имени Гагарина в Барнауле.