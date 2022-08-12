В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России при содействии Общественного совета провели урок физкультуры на открытой спортивной площадке детского лагеря имени Гагарина в Барнауле.
Популярные статьи
- Стрелки сборной ВС РФ взяли четыре «золота» на III Всемирных курсантских играх
- Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили укрепленные опорные пункты и бронированную технику ВСУ
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии