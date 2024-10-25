Бесплатная юридическая помощь станет еще доступнее в районах области

В следующем году для сотрудников госюрбюро, оказывающего бесплатную юридическую помощь, создадут удаленные рабочие места в трех муниципальных районах Новосибирской области, также продолжатся развиваться выездные правовые консультации для отдаленных сел с помощью правомобиля.