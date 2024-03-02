Приметы и поверья 3 марта 2024 года связаны с днем Архипа и Филимона Ирина ЛысенкоСуеверия и привычки 3 марта 2024 года среди населения ассоциируются с уважением к памяти апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также равноапостольной мученицы Агафьи.