Европейский выбор: пинок «Боингу» и «Нортроп Грумману» Вообще в мире происходит что-то странное. Страны, которые от сотворения аэроплана разрабатывали и производили авиа.
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Европейский выбор: пинок «Боингу» и «Нортроп Грумману» Вообще в мире происходит что-то странное. Страны, которые от сотворения аэроплана разрабатывали и производили авиа.
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