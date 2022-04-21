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SCMP: армия Китая впервые показала в действии сверхзвуковую ракету YJ-21

SCMP: армия Китая впервые показала в действии сверхзвуковую ракету YJ-21

Пекин подготовил «сверхзвуковой подарок» к годовщине образования Военно-морских сил КНР. В преддверии 73-й годовщины образования ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые была показана сверхзвуковая противокорабельная ракета YJ-21.

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