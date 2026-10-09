IOL: полиция Гаутенга разыскивает пастора за убийство младенца

Полиция ЮАР разыскивает пастора, подозреваемого в изнасиловании 43-летней женщины и убийстве её ребенка у реки в провинции Гаутенг.
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