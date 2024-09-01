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Позиция руководства России по Украине стала ужесточаться

Позиция руководства России по Украине стала ужесточаться

В последнее время на Украине, под влиянием хронических неудач на фронте и запоздалого понимания, что недогосударство трещит и расползается по швам, в массы начала потихоньку вбрасываться идея о «временном» разделе территорий на условные «ГДР и ФРГ».

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