Позиция руководства России по Украине стала ужесточаться

В последнее время на Украине, под влиянием хронических неудач на фронте и запоздалого понимания, что недогосударство трещит и расползается по швам, в массы начала потихоньку вбрасываться идея о «временном» разделе территорий на условные «ГДР и ФРГ».
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