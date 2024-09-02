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Маск пригрозил попытками добиться от властей США ареста активов Бразилии

Маск пригрозил попытками добиться от властей США ареста активов Бразилии

Global Look Press/Ron Sachs/Keystone Press Agency Американский предприниматель Илон Маск пригрозил, что будет добиваться от властей США ареста активов Бразилии в ответ на блокировку правительством страны счетов его компании.

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