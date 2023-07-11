Заплатить за женщину

Майя Maja

"Пусть идёт и ищет того, кто платить готов." с. Судя по тексту аФтора)) совета, женщины на аркане в рестораны его тащат каждый день, а он только и делает что отбивается от их навязчивости????)))) Ну так зачем тебе язык во рту, парень. Только жевать? Обговори сразу ( до поедания еды))) что платить будем пополам, а ты только букетик полевых цветок для виду нарвешь на городской клумбе)) А потом на форуме напишешь исключительно настоящий опыт продолжения общения с конкретной девушкой ))