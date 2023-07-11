ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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    "Пусть идёт и ищет того, кто платить готов."  с.  Судя по тексту аФтора)) совета, женщины на аркане в рестораны его т...Заплатить за женщину

Заплатить за женщину

Заплатить за женщину

Честно говоря до сих пор гадаю, почему и откуда на форуме стоит такой вой вокруг этой темы. Причём воют в основном мужчины, мол их заставляют платить.

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Комментарии
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Майя Maja
&quot;Пусть идёт и ищет того, кто платить готов.&quot;  с.  Судя по тексту аФтора)) совета, женщины на аркане в рестораны его тащат каждый день, а он только и делает что отбивается от их навязчивости????))))  Ну так зачем тебе язык во рту, парень. Только жевать? Обговори сразу ( до поедания еды))) что платить будем пополам, а ты только букетик полевых цветок для виду нарвешь на городской клумбе)) А потом на форуме напишешь исключительно настоящий опыт продолжения общения с конкретной девушкой ))
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