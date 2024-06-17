ФСБ задержала в Подмосковье чиновника, который 12 лет скрывался от следствия

В Подмосковье задержали чиновника, который 12 лет скрывался от следствия, сообщили в МВД России. Подозреваемый — Олег Донских, который ранее был начальником департамента административной работы Министерства сельского хозяйства.
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