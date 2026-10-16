Криптовалюта LayerZero (ZRO) отскочила после снижения ниже $2 и достижения минимума $1,8. На фоне разворота рынка покупатели вернули цену выше психологической отметки, подняв ее до локального максимума $2,25.
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