В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В октябре текущего года сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Верхнебуреинскому району поступила оперативная информация о том, что на территории района осуществляется незаконная рубка лесных насаждений.
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