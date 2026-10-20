В Трудовом кодексе РФ с 1 марта 2027 года появится официальное понятие стажировки: у стажеров будет отдельный статус, срочный договор до шести месяцев и обязательное наставничество, рассказал РИА Новости член Общественной палаты Евгений Машаров.
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