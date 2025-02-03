Представитель Смородина открестился от забора в Сайнаволоке

Природоохранный прокурор требует освободить берег озера 31 января в Петрозаводском городском суде состоялось еще одно предварительное заседание, которое связано со скандальной историей самозахвата земли на мысе Сальнов в Петрозаводске известным в Карелии бизнесменом, экс-депутатом ЗС РК Вячеславом ….