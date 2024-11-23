В России разрабатывают компьютерную игру по мотивам творчества Лавкрафта

Энтузиасты из пяти городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Омска и Нижнего Новгорода — занимаются разработкой компьютерной игры "Отец Ктулху", вдохновленной творчеством американского писателя Говарда Лавкрафта.
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