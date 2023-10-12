HAVAL F7: Юг

Третье путешествие в рамках проекта «HAVAL – Компас России» – поездка на юг, в Горную Ингушетию. Маршрут: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Владикавказ – Армхи – Эгикхал Общее расстояние: 1835 км Читайте о наших путешествиях и предлагайте свой маршрут по России на автомобиле, заполнив форму.
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