Авторское право (copyright) – это правовая охрана, предоставляется авторам исполнительских произведений, литературных и научных произведений, программ для ЭВМ и баз данных их эксклюзивное право на использование, распространение и перевод своих произведений.
Авторское право – как защитить свои тексты от плагиата
Комментарии
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lk
lyukruss kml
Сама размещаю тексты только на платформах с запретом на копирование. Советы правда полезные
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1 д.
AC
Avanesco Chance
Очень полезная и интересная информация.
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1 д.
ЕШ
Екатерина Шевченко
Проверка на плагиат с помощью нейросетей и GPT чата
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23 час.
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