Исторические напёрстки Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии Внимательно вчера наблюдал за похабенью, творящейся на Западе вокруг двух величественных дат из истории Великой Отечественной войны.
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