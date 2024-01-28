Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии

Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии

Исторические напёрстки Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии Внимательно вчера наблюдал за похабенью, творящейся на Западе вокруг двух величественных дат из истории Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Какова гинекология Европы, такова и  история в её понимании.
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