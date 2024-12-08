Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

Южнокорейские силовики задержали бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, его подозревают в государственной измене в контексте расследования обстоятельств введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем.

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