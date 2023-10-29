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«Ребята, мне некуда было деться!» Леклер отреагировал на свист мексиканских фанатов

«Ребята, мне некуда было деться!» Леклер отреагировал на свист мексиканских фанатов

«Ребята, мне некуда было деться!» Леклер отреагировал на свист мексиканских фанатовFerrariПосле финиша Гран При Мексики болельщики на трибунах освистали Шарля Леклера за столкновение с Серхио Пересом на старте.

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