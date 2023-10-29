«Ребята, мне некуда было деться!» Леклер отреагировал на свист мексиканских фанатов

«Ребята, мне некуда было деться!» Леклер отреагировал на свист мексиканских фанатовFerrariПосле финиша Гран При Мексики болельщики на трибунах освистали Шарля Леклера за столкновение с Серхио Пересом на старте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии