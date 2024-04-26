Газзаев рассказала, в чем «Спартак» стал лучше при Слишковиче

Валерий Газзаев высказался об игре «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Бывший главный тренер сборной России, ЦСКА и ряда других клубов Валерий Газзаев высказался об изменениях в «Спартаке» после увольнения Гильермо Абаскаля и назначения на пост и.