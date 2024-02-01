На Украине заявили о гибели двух волонтеров из Франции

Global look press/Belga News Agency/Eric Lalmand Двое французских волонтеров погибли в подконтрольном Украине городе Бериславе в Херсонской области, сообщает в своем Telegram-канале глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
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