Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал события, разворачивающиеся на Украине. По словам президента государства, входящего в состав Североатлантического военного блока, США и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России.
Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал события, разворачивающиеся на Украине. По словам президента государства, входящего в состав Североатлантического военного блока, США и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России.
Свежие комментарии