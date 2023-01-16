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Хорватский президент: США и НАТО воюют против России руками украинцев

Хорватский президент: США и НАТО воюют против России руками украинцев

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал события, разворачивающиеся на Украине. По словам президента государства, входящего в состав Североатлантического военного блока, США и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России.

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