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На Украине возмутились штрафами за русский язык, в то время как на нём говорят спецслужбы

На Украине возмутились штрафами за русский язык, в то время как на нём говорят спецслужбы

Украинский блогер Евгения Каримова указала на двойные стандарты в языковой политике Украины: пока рядовых граждан штрафуют за использование русского языка в быту, сотрудники силовых ведомств беспрепятственно говорят на нём в служебных ситуациях — и это остаётся без внимания языкового омбудсмена.

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