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«Торонто» вылетел из Кубка Стэнли в 1-м раунде. После 2004 года клуб проиграл 9 серий плей-офф из 10

«Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии, 1:2 ОТ в седьмом матче).  После локаута-2004/05 «Лифс» выходили в плей-офф 9 раз.

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