AA: нездоровые привычки могут нарушить баланс электрической активности в мозге

Ученые из Института Томпсона (США) установили, что несбалансированное питание, плохой режим сна и низкий уровень физической активности могут влиять на мозг до появления каких-либо признаков снижения когнитивных способностей.
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