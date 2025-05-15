Председатель Национального координационного комитета «Победа», один из лидеров поискового движения Молдовы и руководитель отряда «Август» Алексей Петрович рассказал о том как неоднократно подвергался досмотрам и задержаниям в аэропорту Кишинева, передает Noi.
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