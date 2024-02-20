Он уже был осужден за сбыт наркотиков.Находящийся в пермском СИЗО мужчина отправится в колонию строгого режима за покупку ЛСД, Будучи в следственном изоляторе Москвы он заказал наркотические вещества, однако его перевели в Пермь.
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