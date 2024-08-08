СК завел уголовное дело после атаки ВСУ на военкора Поддубного

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности и покушении на убийство по факту атаки ВСУ, в результате которой был ранен корреспондент Евгений Поддубный.
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