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Аргументы недели

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Старые автобусы, бюджетные контракты и вопросы к перевозчику: проверяем ситуацию вокруг ООО «ПАТП-1» и приемки транспортной работы в ХМАО

Старые автобусы, бюджетные контракты и вопросы к перевозчику: проверяем ситуацию вокруг ООО «ПАТП-1» и приемки транспортной работы в ХМАО

«Аргументы недели» проводят журналистское расследование результатов работы перевозчика в ХМАО — ООО «ПАТП-1», а также порядка приемки выполненной транспортной работы заказчиками В центре внимания пассажирские перевозки, исполнение контрактов, возможные приписки в транспортной работе, конкурсные процедуры, качество обслуживания пассажиров и действия должностных лиц, отвечавших за транспортную сферу.

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