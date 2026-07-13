Старые автобусы, бюджетные контракты и вопросы к перевозчику: проверяем ситуацию вокруг ООО «ПАТП-1» и приемки транспортной работы в ХМАО

«Аргументы недели» проводят журналистское расследование результатов работы перевозчика в ХМАО — ООО «ПАТП-1», а также порядка приемки выполненной транспортной работы заказчиками В центре внимания пассажирские перевозки, исполнение контрактов, возможные приписки в транспортной работе, конкурсные процедуры, качество обслуживания пассажиров и действия должностных лиц, отвечавших за транспортную сферу.