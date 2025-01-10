Горят заводы – Украина атаковала российские тылы

Сегодня ночью украинские дроны снова атаковали тыловые регионы Российской Федерации. «16 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БпЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, три БпЛА – над территорией Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Белгородской области и десять – над акваторией Азовского моря», – отчиталось в утренней сводке Минобороны РФ.