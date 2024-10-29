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Бруно Гимараэс – Винисиусу: «Ты гордость Бразилии и лучший в мире!»

Вингер «Реала» занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». «Братан! Ты гордость нашей страны и лучший в мире! Всегда с тобой!» – написал хавбек «Ньюкасла» и сборной Бразилии.

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