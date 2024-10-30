Глава алтайского Минтранса может уйти в отставку

Действующий министр может покинуть пост до конца текущей недели Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, сообщает "Толк" со ссылкой на источник.
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