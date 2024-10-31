Оппозиция просит правящую партию Гондураса перестать «видеть призраков»

Правительство Гондураса должно перестать воображать несуществующие угрозы, поскольку в стране нет намерений государственного переворота, заявил депутат Национальной партии Хосе Хаар 30 октября, сообщает Hondudiario.
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