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Оппозиция просит правящую партию Гондураса перестать «видеть призраков»

Оппозиция просит правящую партию Гондураса перестать «видеть призраков»

Правительство Гондураса должно перестать воображать несуществующие угрозы, поскольку в стране нет намерений государственного переворота, заявил депутат Национальной партии Хосе Хаар 30 октября, сообщает Hondudiario.

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