В Испании частная каталонская академия безопасности «GOA Tactical» рекламировала в местной газете курсы, после которых желающие могли получить свидетельство пригодности, позволяющее вступить в воинские части на Украине и воевать против России.
В Испании частная каталонская академия безопасности «GOA Tactical» рекламировала в местной газете курсы, после которых желающие могли получить свидетельство пригодности, позволяющее вступить в воинские части на Украине и воевать против России.
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