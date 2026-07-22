Зинин: нейросети пока нельзя использовать для полной проверки машины

Управляющий партнер компании «Зинин, Штурбин и партнеры» Тим Зинин сообщил, что дилеры все чаще используют нейросети для подбора автомобилей, комплектаций и финансовых программ под бюджет клиента, передает портал «АвтоВзгляд».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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