«Хочется плакать от радости»: ролевой боевик Phantom Blade Zero стал предметом обожа...

«Хочется плакать от радости»: ролевой боевик Phantom Blade Zero стал предметом обожания фанатов Dark Souls после показа геймплеяРазработчики из китайской студии S-Game представили новый геймплейный трейлер своего ролевого боевика Phantom Blade Zero.
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