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Николай Платошкин о словах Вячеслава Володина про СССР

Николай Платошкин о словах Вячеслава Володина про СССР

Сторонник Платошкина Николай Платошкин отметил, что периодически Вячеслав Володин негативно оценивает советский период, например утверждает, что были проблемы с уровнем жизни, и в данный момент уровень жизни якобы в разы выше, чем в те годы.

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