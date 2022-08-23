Николай Платошкин о словах Вячеслава Володина про СССР

Сторонник Платошкина Николай Платошкин отметил, что периодически Вячеслав Володин негативно оценивает советский период, например утверждает, что были проблемы с уровнем жизни, и в данный момент уровень жизни якобы в разы выше, чем в те годы.
Сторонник Платошкина Николай Платошкин отметил, что периодически Вячеслав Володин негативно оценивает советский период, например утверждает, что были проблемы с уровнем жизни, и в данный момент уровень жизни якобы в разы выше, чем в те годы.
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