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Царьград

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CNN обнаружил недостоверные данные о потерях США в конфликте с Ираном

CNN обнаружил недостоверные данные о потерях США в конфликте с Ираном

CNN сообщил о недостоверных данных на сайте Пентагона об американских потерях в конфликте с Ираном. Число погибших уменьшено с 18 до 14.

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