Питерские наркоманы, наркоторговцы и другие криминальные элементы выбирают СВО вместо зоны

Глава Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что городские суды приостановили 42 уголовных дела из-за ухода подсудимых на службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации.
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