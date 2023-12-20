Си Цзиньпин заявил о планах вернуть Тайвань

Си Цзиньпин заявил о планах воссоединить Тайвань с Китаем. Такое заявление председатель КНР сделал во время встречи с президентом США Джо Байденом на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС, передает NBC.
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