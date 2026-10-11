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Царьград

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В Екатеринбурге нашли доску для игры времен Анны Иоанновны

В Екатеринбурге нашли доску для игры времен Анны Иоанновны

В квартале улиц Горького, Гоголя и Малышева в Екатеринбурге археологи завершили раскопки, обнаружив фрагменты строений середины XVIII века и множество старинных предметов, включая монеты эпохи Анны Иоанновны, старообрядческие кресты и масляные светильники.

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