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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду забил 20+ голов в чемпионате за сезон в 15-й раз в карьере

Португальский форвард, таким образом, забил более 20 голов в чемпионате за сезон в 15-й раз в карьере.

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